Комитет ВР поддержал очередное продление военного положения
Киев • УНН
Комитет ВР по нацбезопасности одобрил законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Режимы будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
В понедельник, 28 октября, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года до 07 февраля 2025 года. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Комитет ВРУ по нацбезопасности поддержал законы #12152 и #12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года до 07 февраля 2025 года. На 90 дней
По его словам, на этой неделе их должен утвердить Парламент на заседании.
Железняк добавляет, что это будет 13-е уже голосование за военное положение.
Напомним,
В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы предусматривают продление обоих режимов на 90 суток с 10 ноября 2024 года.