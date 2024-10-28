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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Комитет ВР поддержал очередное продление военного положения

Комитет ВР поддержал очередное продление военного положения

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18:19 • 8601 просмотра

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Комитет ВР по нацбезопасности одобрил законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Режимы будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

В понедельник, 28 октября, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года до 07 февраля 2025 года. Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

 Комитет ВРУ по нацбезопасности поддержал законы #12152 и #12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября 2024 года до 07 февраля 2025 года. На 90 дней 

- пишет нардеп 

По его словам, на этой неделе их должен утвердить Парламент на заседании.

Железняк добавляет, что это будет 13-е уже голосование за военное положение.

Напомним,

В понедельник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Документы предусматривают продление обоих режимов на 90 суток с 10 ноября 2024 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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