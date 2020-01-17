Комітет ВР підтримав відставку Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Депутати Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримали звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це кореспонденту УНН повідомили в секретаріаті комітету.
"Депутати-члени комітету підтримали подання Прем’єр-міністра про звільнення Альони Бабак і подання про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича віцепрем’єр-міністром України – Міністром розвитку громад та територій України", - повідомили в секретаріаті.
Також в секретаріаті додали, що подання підтримали близько 23 членів комітету.
Нагадаємо, у "Слузі народу" підтвердили, що Альона Бабак написала заяву про відставку.
Пізніше стало відомо, що наступником Альони Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.