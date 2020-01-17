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Комітет ВР підтримав відставку Бабак

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Депутати Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримали звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України. Про це кореспонденту УНН повідомили в секретаріаті комітету.

Комітет ВР підтримав відставку Бабак

"Депутати-члени комітету підтримали подання Прем’єр-міністра про звільнення Альони Бабак і подання про призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича віцепрем’єр-міністром України – Міністром розвитку громад та територій України", - повідомили в секретаріаті.

Також в секретаріаті додали, що подання підтримали близько 23 членів комітету.

Нагадаємо, у "Слузі народу" підтвердили, що Альона Бабак написала заяву про відставку.

Пізніше стало відомо, що наступником Альони Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

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