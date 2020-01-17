Комитет ВР поддержал отставку Бабак
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Депутаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали отставку Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в секретариате комитета.
"Депутаты-члены комитета поддержали представление Премьер-министра об увольнении Алены Бабак и представление о назначении Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - Министром развития общин и территорий Украины", - сообщили в секретариате.
Также в секретариате добавили, что представление поддержали около 23 членов комитета.
Напомним, в "Слуге народа" подтвердили, что Алена Бабак написала заявление об отставке.
Позже стало известно, что преемником Алены Бабак может стать глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.