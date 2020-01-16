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У "Слузі народу" підтвердили, що Бабак написала заяву про відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак дійсно написала заяву про відставку. Про це УНН повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

У "Слузі народу" підтвердили, що Бабак написала заяву про відставку

"Дійсно пані Бабак написала заяву за власним бажанням", - підтвердила Кравчук.

За її словами, на кандидатом на крісло міністра є нинішній голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

"Завтра вранці питання розгляне профільний комітет і буде зустріч фракції зі Шмигалем", - додала Кравчук.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram-каналі, що міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак написала заяву за власним бажанням.

"Сьогодні до парламенту надійде подання Прем‘єр-міністра України щодо звільнення із займанної посади міністра розвитку громад та територій України Альони Валеріївни Бабак, яка написала заяву за власним бажанням. Також до парламенту надійде подання прем’єра щодо нової кандидатури на посаду міністра... Головний кандидат на місце Бабак - депутат СН Олена Шуляк", - написав Гончаренко.

Пізніше Шуляк спростувала інформацію, що вона претендує на крісло міністра розвитку громад та територій.

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