В "Слуге народа" подтвердили, что Бабак написала заявление об отставке

"Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию", - подтвердила Кравчук.

По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

"Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем", - добавила Кравчук.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление по собственному желанию.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра Украины об увольнении с занятия должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра .. . Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - написал Гончаренко.

Позже Шуляк опровергла информацию, что она претендует на кресло министра развития общин и территорий.