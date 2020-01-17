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У "Слузі народу" назвали ім'я наступника Бабак на посаді очільника Мінрегіону

Київ • УНН

 • 19790 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Наступником міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль. Про це УНН повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

У "Слузі народу" назвали ім'я наступника Бабак на посаді очільника Мінрегіону

За її словами, наразі Шмигаль є кандидатом на крісло міністра.

“Вранці питання розгляне профільний комітет і буде зустріч фракції зі Шмигалем”, — додала Кравчук.

Раніше Кравчук, зокрема, підтвердила, що Бабак написала заяву про відставку.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив у своєму Telegram-каналі, що Шмигаль не лише очолить Мінрегіон, але й стане 3 віце-прем’єр-міністром.

“У підсумку зупинилися на Денисі Шмигалі, нинішньому голові Івано-Франківської обладміністрації. Він займе посаду не тільки міністра, але і стане 3-м віце-прем’єром в складі Уряду”, — написав нардеп.

Раніше повідомлялось, що головним кандидатом на місце Бабак є депутат від “Слуги Народу” Олена Шуляк, проте, пізніше Шуляк спростувала цю інформацію.

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