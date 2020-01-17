У "Слузі народу" назвали ім'я наступника Бабак на посаді очільника Мінрегіону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наступником міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль. Про це УНН повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
За її словами, наразі Шмигаль є кандидатом на крісло міністра.
“Вранці питання розгляне профільний комітет і буде зустріч фракції зі Шмигалем”, — додала Кравчук.
Раніше Кравчук, зокрема, підтвердила, що Бабак написала заяву про відставку.
Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив у своєму Telegram-каналі, що Шмигаль не лише очолить Мінрегіон, але й стане 3 віце-прем’єр-міністром.
“У підсумку зупинилися на Денисі Шмигалі, нинішньому голові Івано-Франківської обладміністрації. Він займе посаду не тільки міністра, але і стане 3-м віце-прем’єром в складі Уряду”, — написав нардеп.
Раніше повідомлялось, що головним кандидатом на місце Бабак є депутат від “Слуги Народу” Олена Шуляк, проте, пізніше Шуляк спростувала цю інформацію.