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В "Слуге народа" назвали имя преемника Бабак на посту главы Минрегиона

Киев • УНН

 • 19790 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Преемником министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак может стать председатель Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В "Слуге народа" назвали имя преемника Бабак на посту главы Минрегиона

По ее словам, сейчас Шмыгаль является кандидатом на кресло министра.

“Утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции с Шмыгалем”, — добавила Кравчук.

Ранее Кравчук, в частности, подтвердила, что Бабак написала заявление об отставке.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил в своем Telegram-канале, что Шмыгаль не только возглавит Минрегион, но и станет 3 вице-премьер-министром.

“В итоге остановились на Денисе Шмыгале, нынешнем председателе Ивано-Франковской обладминистрации. Он займет должность не только министра, но и станет 3-м вице-премьером в составе Правительства”, — написал нардеп.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на место Бабак является депутат от “Слуги народа” Елена Шуляк, однако, позже Шуляк опровергла эту информацию.

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