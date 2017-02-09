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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Комітет ВР не прийняв рішення про виключення О.Гончаренка зі складу делегації у ПАРЄ

Київ • УНН

 • 9446 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Комітет Верховної Ради у закордонних справах у середу розглядав питання про виключення заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка зі складу делегації у ПАРЄ однак не ухвалив жодного рішення. Про це журналістам заявила голова комітету Ганна Гопко, передає кореспондент УНН.

Комітет ВР не прийняв рішення про виключення О.Гончаренка зі складу делегації у ПАРЄ

"Ми це питання розглядали", - зазначила Г.Гопко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МЗС Німеччини назвали поведінку О.Гончаренка абсолютно неадекватною

В той же час нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук наполіг на порушенні цього питання однак переважна частина опитаних парламентарів вважають, що це питання має порушувати БПП.

Нагадаємо, вранці 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.

Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.

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