Комитет ВР не принял решение об исключении А.Гончаренко из состава делегации в ПАСЕ

"Мы этот вопрос рассматривали", - отметила А.Гопко.

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В то же время нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук настоял на рассмотрении этого вопроса, однако большая часть опрошенных парламентариев считают, что этот вопрос должна рассматривать БПП.

Напомним, утром 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.