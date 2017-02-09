Комитет ВР не принял решение об исключении А.Гончаренко из состава делегации в ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады по иностранным делам в среду рассматривал вопрос об исключении заместителя главы фракции блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко из состава делегации в ПАСЕ, однако не принял ни одного решения. Об этом журналистам заявила глава комитета Анна Гопко, передает корреспондент УНН.
"Мы этот вопрос рассматривали", - отметила А.Гопко.
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В то же время нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук настоял на рассмотрении этого вопроса, однако большая часть опрошенных парламентариев считают, что этот вопрос должна рассматривать БПП.
Напомним, утром 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.
Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.