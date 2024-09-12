Комітет ПАРЄ з рівності обговорив ключові питання прав людини
Київ • УНН
На засіданні Комітету рівності ПАРЄ розглянули 25 пунктів порядку денного, включаючи гендерну рівність та права жінок. Український досвід представлено як приклад для наслідування у сфері інклюзивної участі в політиці.
Сьогодні відбулося чергове засідання Комітету рівності та недискримінації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яке очолює український представник. Учасники комітету розглянули 25 пунктів порядку денного та працювали над текстами резолюцій, спрямованих на забезпечення рівності та захист прав людини. Про це повідомила нардепка Марія Мезенцева, передає УНН.
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Серед ключових питань обговорювали:
- «Сприяння інклюзивній участі у парламентському та політичному житті»
Презентували інструменти для досягнення гендерної рівності в парламентах, включаючи гендерні аудити для політичних партій. Український досвід було представлено як приклад для наслідування.
- «Запобігання та протидія ґендерній дискримінації у сфері охорони здоров’я»
Засідання привернуло увагу до факту, що жінки проводять на 25% більше часу в стані поганого здоров'я порівняно з чоловіками. Поліпшення цього показника може не тільки покращити здоров'я жінок, але й принести світовій економіці до 1 трильйона доларів США щорічно до 2040 року.
- «Ситуація в Ірані та захист іранських правозахисників у державах-членах Ради Європи»
Комітет розглянув питання прав жінок в Ірані, яке буде винесено на осінню сесію ПАРЄ. Відповідальність за це питання в комітеті покладено на українську сторону.
- «Глобальні правила ліквідації всіх форм релігійного гноблення»
Обговорили утиски церков, що не належать до РПЦ, на тимчасово окупованих територіях України. Особливу увагу приділили звільненню двох греко-католицьких священників, що стало успіхом України на цьому напрямі.
Засідання підтвердило важливість активної роботи Комітету рівності та недискримінації ПАРЄ у боротьбі за права людини та протидії дискримінації у всіх її проявах.
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