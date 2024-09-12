Комитет ПАСЕ по равенству обсудил ключевые вопросы прав человека

Сегодня состоялось очередное заседание Комитета равенства и недискриминации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое возглавляет украинский представитель. Участники комитета рассмотрели 25 пунктов повестки дня и работали над текстами резолюций, направленных на обеспечение равенства и защиту прав человека. Об этом сообщила нардеп Мария Мезенцева, передает УНН.

Детали

Среди ключевых вопросов обсуждали:

«Содействие инклюзивному участию в парламентской и политической жизни»

Презентовали инструменты для достижения гендерного равенства в парламентах, включая гендерные аудиты для политических партий. Украинский опыт был представлен в качестве примера для подражания.

«Предотвращение и противодействие гендерной дискриминации в сфере здравоохранения»

Заседание привлекло внимание к факту, что женщины проводят на 25% больше времени в состоянии плохого здоровья по сравнению с мужчинами. Улучшение этого показателя может не только улучшить здоровье женщин, но и принести мировой экономике до 1 триллиона долларов США ежегодно до 2040 года.

«Ситуация в Иране и защита иранских правозащитников в государствах-членах Совета Европы»

Комитет рассмотрел вопрос прав женщин в Иране, который будет вынесен на осеннюю сессию ПАСЕ. Ответственность за этот вопрос в комитете возложена на украинскую сторону.

«Глобальные правила ликвидации всех форм религиозного угнетения»

Обсудили притеснения церквей, не принадлежащих к РПЦ, на временно оккупированных территориях Украины. Особое внимание уделили освобождению двух греко-католических священников, что стало успехом Украины на этом направлении.

Заседание подтвердило важность активной работы Комитета равенства и недискриминации ПАСЕ в борьбе за права человека и противодействия дискриминации во всех ее проявлениях.

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