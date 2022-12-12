Єврокомісія схвалила перший "енергетичний коридор" між Італією та Африкою

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У Міністерстві навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії заявили, що це був "вирішальний" крок до того, щоб зробити південь країни "енергетичним центром Європи та зміцнити енергетичну безпеку континенту". Після початку російсько-української війни енергетична криза є одним з актуальних викликів для ЄС, який працює над спільними рішеннями щодо альтернативи російському газу.

Середземноморський енергетичний вузол гарантував би Європі потік чистої енергії, переважно сонячної, постійного струму потужністю 600 МВт. Підводна лінія електропередачі буде побудована компаніями Terna Spa і STEG Tunisie. Вона пройде від півострова Кейп Бон в Тунісі до електростанції Partanna в провінції Трапані на Сицилії.

Як повідомили у Terna Spa, нова станція буде побудована "з архітектурою та кольорами, що гармоніюють із ландшафтом, та оточена природним бар'єром із дерев", проєкт також поєднуватиме "технічні рішення з найменшим можливим впливом" на навколишнє середовище.

Лінія електропередачі, яка постачатиме енергію з Тунісу до Італії, була включена до списку проєктів спільного інтересу (PCI) і коштуватиме 850 мільйонів євро. Повідомляється, що 307 мільйонів євро надасть Єврокомісія через "Інструмент підключення Європи" (CEF), фонд ЄС, призначений для розробки проєктів модернізації енергетичної інфраструктури Євросоюзу.

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"Підводний енергетичний міст довжиною понад 200 кілометрів зможе внести значний внесок в енергетичну незалежність, безпеку електроенергетичної системи та розвиток відновлюваних джерел енергії. Це можливість для Італії стати енергетичним центром Середземномор’я", – сказав генеральний директор Terna Spa Стефано Доннарумма.

Зазначається, що це перший випадок, коли кошти CEF будуть використані для міжконтинентальної інфраструктури, яка енергетично з’єднує країну ЄС з країною, що не входить до блоку.

Нагадаємо

Лідери Франції, Іспанії та Португалії заявили, що амбітний підводний трубопровід для доставки "зеленого" водню з Піренейського півострова до решти Європи буде завершено до 2030 року і коштуватиме близько 2,5 мільярда євро.