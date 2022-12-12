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Еврокомиссия одобрила первый "энергетический коридор" между Италией и Африкой

Еврокомиссия одобрила первый "энергетический коридор" между Италией и Африкой

Киев • УНН

 • 546157 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейская комиссия одобрила проект по строительству новой подводной линии электропередачи, которая будет транспортировать чистую энергию из Туниса в северной Африке в Италию. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Euroactiv.

Детали

В Министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии заявили, что это был "решительный" шаг к тому, чтобы сделать юг страны "энергетическим центром Европы и укрепить энергетическую безопасность континента". После начала российско-украинской войны энергетический кризис является одним из актуальных вызовов для ЕС, работающего над совместными решениями относительно альтернативы российскому газу.

Средиземноморский энергетический узел гарантировал бы Европе поток чистой энергии, преимущественно солнечной, постоянного тока мощностью 600 МВт. Подводная линия электропередач будет построена компаниями Terna Spa и STEG Tunisie. Она пройдет от полуострова Кейп Бон в Тунисе до электростанции Partanna в провинции Трапани на Сицилии.

Как сообщили в Terna Spa, новая станция будет построена "с архитектурой и цветами, гармонирующими с ландшафтом, и окружена природным барьером с деревьев", проект также будет совмещать "технические решения с наименьшим возможным влиянием" на окружающую среду.

Линия электропередачи, которая будет поставлять энергию из Туниса в Италию, была включена в список проектов общего интереса (PCI) и обойдется в 850 миллионов евро. Сообщается, что 307 миллионов евро предоставит Еврокомиссия через "Инструмент подключения Европы" (CEF), фонд ЕС, предназначенный для разработки проектов модернизации энергетической инфраструктуры Евросоюза.

Цитата

"Подводный энергетический мост протяженностью более 200 километров сможет внести значительный вклад в энергетическую независимость, безопасность электроэнергетической системы и развитие возобновляемых источников энергии. Это возможность для Италии стать энергетическим центром Средиземноморья", – сказал генеральный директор Terna Spa Стефано Доннарумма.

Отмечается, что это первый случай, когда средства CEF будут использованы для межконтинентальной инфраструктуры, которая энергетически объединит страну ЕС со страной, не входящей в блок.

Напомним

Лидеры Франции, Испании и Португалии заявили, что амбициозный подводный трубопровод для доставки "зеленого" водорода из Пиренейского полуострова в остальную Европу будет завершен к 2030 году и будет стоить около 2,5 миллиарда евро.

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