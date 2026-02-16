Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
Київ • УНН
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола об'єдналися для створення нової лінійки італійських соусів під назвою "Pasta Sauce". Продукт, заснований на сімейних рецептах, скоро з'явиться на полицях магазинів США.
Відомий ведучий вечірнього шоу Джиммі Фаллон об'єднався з легендарним продюсером Томмі Моттолою для створення нової лінійки італійських соусів, натхненних сімейними рецептами. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.
Деталі
Проєкт, що отримав назву "Pasta Sauce", привернув увагу не лише завдяки зірковому дуету, а й через контекст його появи в інформаційному просторі. Попри те, що ідея виникла з дружніх кулінарних вечорів, запуск бренду супроводжується активними дискусіями в мережі щодо згадок імен відомих діячів у нещодавно оприлюднених документах, пов'язаних зі справою Епштейна.
Від сімейної кухні до комерційного виробництва
За словами партнерів, соус виготовлятиметься за традиційними методами з використанням італійських помідорів преміумкласу та не міститиме доданого цукру чи консервантів.
Фаллон і Моттола наголошують, що їхньою метою було відтворити автентичний смак "домашньої вечері", яку вони часто готували для друзів та близьких. Продукт найближчим часом з'явиться на полицях великих торговельних мереж США, стаючи частиною тренду на персоналізовані продукти від знаменитостей.
Реакція медіа та репутаційні виклики
Попри гастрономічну спрямованість новини, видання The Hollywood Reporter зазначає, що запуск відбувається в період підвищеної уваги до публічних осіб, чиї імена фігурують у так званих "файлах Епштейна". Хоча сам проєкт із виробництва соусу не має жодного відношення до юридичних розглядів, коментатори в соціальних мережах активно обговорюють таймінг анонсу. Самі учасники проєкту наразі зосереджені на маркетинговій кампанії та планують низку презентацій, аби вивести свій кулінарний бренд у лідери ринку.
