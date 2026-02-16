Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 1896 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 8366 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 29356 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 32789 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 28765 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28669 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 67630 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49676 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43687 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33987 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.3м/с
88%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду 15 лютого, 15:55 • 4474 перегляди
Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters15 лютого, 16:10 • 4780 перегляди
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 4494 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 11039 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України21:02 • 4224 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 29344 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 98591 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 156572 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 87779 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 104022 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 44 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 16664 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25166 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 23915 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 26809 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола об'єдналися для створення нової лінійки італійських соусів під назвою "Pasta Sauce". Продукт, заснований на сімейних рецептах, скоро з'явиться на полицях магазинів США.

Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти

Відомий ведучий вечірнього шоу Джиммі Фаллон об'єднався з легендарним продюсером Томмі Моттолою для створення нової лінійки італійських соусів, натхненних сімейними рецептами. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

Проєкт, що отримав назву "Pasta Sauce", привернув увагу не лише завдяки зірковому дуету, а й через контекст його появи в інформаційному просторі. Попри те, що ідея виникла з дружніх кулінарних вечорів, запуск бренду супроводжується активними дискусіями в мережі щодо згадок імен відомих діячів у нещодавно оприлюднених документах, пов'язаних зі справою Епштейна.

Від сімейної кухні до комерційного виробництва

За словами партнерів, соус виготовлятиметься за традиційними методами з використанням італійських помідорів преміумкласу та не міститиме доданого цукру чи консервантів.

Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки13.02.26, 20:03 • 26809 переглядiв

Фаллон і Моттола наголошують, що їхньою метою було відтворити автентичний смак "домашньої вечері", яку вони часто готували для друзів та близьких. Продукт найближчим часом з'явиться на полицях великих торговельних мереж США, стаючи частиною тренду на персоналізовані продукти від знаменитостей.

Реакція медіа та репутаційні виклики

Попри гастрономічну спрямованість новини, видання The Hollywood Reporter зазначає, що запуск відбувається в період підвищеної уваги до публічних осіб, чиї імена фігурують у так званих "файлах Епштейна". Хоча сам проєкт із виробництва соусу не має жодного відношення до юридичних розглядів, коментатори в соціальних мережах активно обговорюють таймінг анонсу. Самі учасники проєкту наразі зосереджені на маркетинговій кампанії та планують низку презентацій, аби вивести свій кулінарний бренд у лідери ринку.

Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"15.02.26, 01:20 • 16664 перегляди

Степан Гафтко

СвітУНН Lite
Музикант
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Сполучені Штати Америки