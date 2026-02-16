$42.990.00
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 87752 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 103990 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты

Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола объединились для создания новой линейки итальянских соусов под названием "Pasta Sauce". Продукт, основанный на семейных рецептах, скоро появится на полках магазинов США.

Известный ведущий вечернего шоу Джимми Фэллон объединился с легендарным продюсером Томми Моттолой для создания новой линейки итальянских соусов, вдохновленных семейными рецептами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Проект, получивший название "Pasta Sauce", привлек внимание не только благодаря звездному дуэту, но и из-за контекста его появления в информационном пространстве. Несмотря на то, что идея возникла из дружеских кулинарных вечеров, запуск бренда сопровождается активными дискуссиями в сети относительно упоминаний имен известных деятелей в недавно обнародованных документах, связанных с делом Эпштейна.

От семейной кухни до коммерческого производства

По словам партнеров, соус будет производиться по традиционным методам с использованием итальянских помидоров премиум-класса и не будет содержать добавленного сахара или консервантов.

Фэллон и Моттола подчеркивают, что их целью было воссоздать аутентичный вкус "домашнего ужина", который они часто готовили для друзей и близких. Продукт в ближайшее время появится на полках крупных торговых сетей США, становясь частью тренда на персонализированные продукты от знаменитостей.

Реакция медиа и репутационные вызовы

Несмотря на гастрономическую направленность новости, издание The Hollywood Reporter отмечает, что запуск происходит в период повышенного внимания к публичным лицам, чьи имена фигурируют в так называемых "файлах Эпштейна". Хотя сам проект по производству соуса не имеет никакого отношения к юридическим разбирательствам, комментаторы в социальных сетях активно обсуждают тайминг анонса. Сами участники проекта сейчас сосредоточены на маркетинговой кампании и планируют ряд презентаций, чтобы вывести свой кулинарный бренд в лидеры рынка.

