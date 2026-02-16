Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Киев • УНН
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола объединились для создания новой линейки итальянских соусов под названием "Pasta Sauce". Продукт, основанный на семейных рецептах, скоро появится на полках магазинов США.
Известный ведущий вечернего шоу Джимми Фэллон объединился с легендарным продюсером Томми Моттолой для создания новой линейки итальянских соусов, вдохновленных семейными рецептами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.
Детали
Проект, получивший название "Pasta Sauce", привлек внимание не только благодаря звездному дуэту, но и из-за контекста его появления в информационном пространстве. Несмотря на то, что идея возникла из дружеских кулинарных вечеров, запуск бренда сопровождается активными дискуссиями в сети относительно упоминаний имен известных деятелей в недавно обнародованных документах, связанных с делом Эпштейна.
От семейной кухни до коммерческого производства
По словам партнеров, соус будет производиться по традиционным методам с использованием итальянских помидоров премиум-класса и не будет содержать добавленного сахара или консервантов.
Фэллон и Моттола подчеркивают, что их целью было воссоздать аутентичный вкус "домашнего ужина", который они часто готовили для друзей и близких. Продукт в ближайшее время появится на полках крупных торговых сетей США, становясь частью тренда на персонализированные продукты от знаменитостей.
Реакция медиа и репутационные вызовы
Несмотря на гастрономическую направленность новости, издание The Hollywood Reporter отмечает, что запуск происходит в период повышенного внимания к публичным лицам, чьи имена фигурируют в так называемых "файлах Эпштейна". Хотя сам проект по производству соуса не имеет никакого отношения к юридическим разбирательствам, комментаторы в социальных сетях активно обсуждают тайминг анонса. Сами участники проекта сейчас сосредоточены на маркетинговой кампании и планируют ряд презентаций, чтобы вывести свой кулинарный бренд в лидеры рынка.
