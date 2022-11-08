Комік Джиммі Кіммел повернеться як ведучий “Оскара” у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ведучий вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммел буде вести церемонію вручення премії “Оскар” 2023 року, повідомили організатори в понеділок, обравши ветерана-ведучого для найпрестижнішої церемонії Голлівуду.
Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Академія кінематографічних мистецтв і наук сподівається, що Кіммел, популярний американський комік, який був ведучим церемонії “Оскар” у 2017 і 2018 роках, допоможе збільшити кількість телеглядачів, що впали, і внести пристойність у захід після того, як спалах Сміта відвернув увагу від вечірньої нагороди минулого року.
Сміт, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, вийшов на сцену та вдарив Рока за те, що він пожартував над зачіскою його дружини. Цей інцидент затьмарив березневу церемонію, яка транслювалася в прямому ефірі по всьому світу.
Церемонія відбудеться 12 березня в його давньому будинку, Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.
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