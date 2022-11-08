Комик Джимми Киммел вернется как ведущий "Оскара" в 2023 году

Детали

Академия кинематографических искусств и наук надеется, что Киммел, популярный американский комик, который был ведущим церемонии “Оскар” в 2017 и 2018 годах, поможет увеличить количество упавших телезрителей и внести приличие в мероприятие после того, как вспышка Смита отвлекла внимание от вечерней награды в прошлом году.

Смит, получивший награду за лучшую мужскую роль, вышел на сцену и ударил Рока за то, что он пошутил над прической его жены. Этот инцидент затмил мартовскую церемонию, транслировавшуюся в прямом эфире по всему миру.

Церемония состоится 12 марта в его древнем доме, Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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