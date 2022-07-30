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Вілл Сміт опублікував нові емоційні вибачення за ляпаса на Оскарі

Вілл Сміт опублікував нові емоційні вибачення за ляпаса на Оскарі

Київ • УНН

 • 314332 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Актор Вілл Сміт опублікував нові емоційні вибачення за те, що вдарив Кріса Рока на церемонії «Оскар» на початку цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Сміт, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, вийшов на сцену та вдарив Рока за те, що він пожартував над зачіскою його дружини. Цей інцидент затьмарив березневу церемонію, яка транслювалася в прямому ефірі по всьому світу.

Цитата

«Кріс, я прошу вибачення перед тобою. Моя поведінка була неприйнятною. І я тут, коли ти будеш готовий поговорити», — повторив Сміт у майже шестихвилинному відео, у якому він також відповів на запитання шанувальників про шокуюче момент, який заплямував його публічний імідж.

Невдовзі після інциденту Сміт публічно вибачився. Кіноакадемія заборонила відвідувати церемонію вручення премії «Оскар» протягом наступних 10 років.

Додамо

Зі сцени церемонії кіноакадемії Оскар, уродженка України Міла Куніс під час промови згадала про війну в Україні.

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