Вілл Сміт опублікував нові емоційні вибачення за ляпаса на Оскарі

Деталі

Сміт, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, вийшов на сцену та вдарив Рока за те, що він пожартував над зачіскою його дружини. Цей інцидент затьмарив березневу церемонію, яка транслювалася в прямому ефірі по всьому світу.

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«Кріс, я прошу вибачення перед тобою. Моя поведінка була неприйнятною. І я тут, коли ти будеш готовий поговорити», — повторив Сміт у майже шестихвилинному відео, у якому він також відповів на запитання шанувальників про шокуюче момент, який заплямував його публічний імідж.

Невдовзі після інциденту Сміт публічно вибачився. Кіноакадемія заборонила відвідувати церемонію вручення премії «Оскар» протягом наступних 10 років.

Додамо

Зі сцени церемонії кіноакадемії Оскар, уродженка України Міла Куніс під час промови згадала про війну в Україні.