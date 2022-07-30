Уилл Смит опубликовал новые эмоциональные извинения за пощечину на Оскаре

Детали

Смит, получивший награду за лучшую мужскую роль, вышел на сцену и ударил Рока за то, что он пошутил над прической его жены. Этот инцидент затмил мартовскую церемонию, транслировавшуюся в прямом эфире по всему миру.

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«Крис, я прошу прощения перед тобой. Мое поведение было неприемлемым. И я здесь, когда ты будешь готов поговорить», — повторил Смит в почти шестиминутном видео, в котором он также ответил на вопросы поклонников о шокирующем моменте, запятнавшем его публичный имидж.

Вскоре после инцидента Смит публично извинился. Киноакадемия запретила посещать церемонию вручения премии «Оскар» в течение следующих 10 лет.

Добавим

Со сцены церемонии киноакадемии Оскар, уроженка Украины Мила Кунис во время речи вспомнила о войне в Украине.