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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13389 перегляди

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Комендатура оборони Херсона просить громадян не ходити до узбережжя Дніпра через мінування

Комендатура оборони Херсона просить громадян не ходити до узбережжя Дніпра через мінування

Київ • УНН

 • 648451 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Комендатура оборони Херсона просить громадян дотримуватися заборони щодо відвідування лінії узбережжя річки Дніпро у зв'язку з мінуванням десантно-небезпечних ділянок берега. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативний ЗСУ.

Деталі

Наголошується, що цей захід є необхідним, його проведено з метою недопущення ворожих диверсантів на територію міста та дестабілізації ситуації в зоні відповідальності Сил оборони Херсона.

Також забороняється вихід на воду, причалювати та відчалювати з прибережної зони. Зазначається, що порушники будуть затримані.

“Заміновані ділянки місцевості марковано відповідним чином”, — йдеться в повідомленні.

Крім того зберігається небезпека потрапити в одну з мінних пасток, які залишили на вказаній території російські окупанти.

Нагадаємо 

9 грудня вранці російські снаряди влучили у лікарню в Херсоні – було пошкоджено дитяче відділення та морг.

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