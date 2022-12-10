Комендатура оборони Херсона просить громадян не ходити до узбережжя Дніпра через мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Комендатура оборони Херсона просить громадян дотримуватися заборони щодо відвідування лінії узбережжя річки Дніпро у зв'язку з мінуванням десантно-небезпечних ділянок берега. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативний ЗСУ.
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Наголошується, що цей захід є необхідним, його проведено з метою недопущення ворожих диверсантів на територію міста та дестабілізації ситуації в зоні відповідальності Сил оборони Херсона.
Також забороняється вихід на воду, причалювати та відчалювати з прибережної зони. Зазначається, що порушники будуть затримані.
“Заміновані ділянки місцевості марковано відповідним чином”, — йдеться в повідомленні.
Крім того зберігається небезпека потрапити в одну з мінних пасток, які залишили на вказаній території російські окупанти.
Нагадаємо
9 грудня вранці російські снаряди влучили у лікарню в Херсоні – було пошкоджено дитяче відділення та морг.