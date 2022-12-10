Комендатура обороны Херсона просит граждан не ходить к побережью Днепра из-за минирования
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Комендатура обороны Херсона просит граждан соблюдать запрет на посещение линии побережья реки Днепр в связи с минированием десантно-опасных участков берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативный ВСУ.
Детали
Отмечается, что это мероприятие является необходимым, оно проведено с целью недопущения вражеских диверсантов на территорию города и дестабилизации ситуации в зоне ответственности Сил обороны Херсона.
Также запрещается выход на воду, причаливать и отчаливать из прибрежной зоны. Отмечается, что нарушители будут задержаны.
“Заминированные участки местности маркированы соответствующим образом”, — говорится в сообщении.
Кроме того сохраняется опасность попасть в одну из минных ловушек, которые оставили на указанной территории российские оккупанты.
Напомним
9 декабря утром российские снаряды попали в больницу в Херсоне – было повреждено детское отделение и морг.