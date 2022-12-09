Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні: пошкоджено дитяче відділення та морг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські снаряди влучили у лікарню в Херсоні – пошкоджено дитяче відділення та морг. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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"Вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні. Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні – снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", – написав Янушевич.
Нагадаємо
Минулої доби, 8 грудня, російські окупаційні війська 68 разів обстріляли територію Херсонщини – восьмеро цивільних дістали поранення.
7 грудня рашисти 30 разів обстріляли Херсонщину – двоє цивільних загинули, ще один дістав поранення.