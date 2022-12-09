Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне: повреждены детское отделение и морг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня утром российские снаряды попали в больницу в Херсоне – повреждены детское отделение и морг. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"Утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", – написал Янушевич.
Напомним
За прошедшие сутки, 8 декабря, российские оккупационные войска 68 раз обстреляли территорию Херсонской области – восемь гражданских получили ранения.
7 декабря рашисты 30 раз обстреляли Херсонскую область – двое гражданских погибли, еще один получил ранения.