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Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне: повреждены детское отделение и морг

Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне: повреждены детское отделение и морг

Киев • УНН

 • 813592 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня утром российские снаряды попали в больницу в Херсоне – повреждены детское отделение и морг. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.

Цитата 

"Утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", – написал Янушевич.

Напомним

За прошедшие сутки, 8 декабря, российские оккупационные войска 68 раз обстреляли территорию Херсонской области – восемь гражданских получили ранения. 

7 декабря рашисты 30 раз обстреляли Херсонскую область – двое гражданских погибли, еще один получил ранения.

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