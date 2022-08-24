Командування Центр "приземлило" ще один ворожий БПЛА на Черкащині

Цитата

«Сьогодні 24 серпня протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування “Центр” Повітряних Сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно Орлан-10, які намагались розвідати дислокацію наших військ», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Сумщині українські захисники «приземлили» -1, Черкащина-1, на Чернігівщині - 2 апарати рашистів.

Доповнення

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) вдруге збили ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі в середу вдень.

24 серпня вдень Чернігівській області, як і на Вінниччині, під час чергової повітряної тривоги спрацювала ППО, збивши ворожий безпілотник.