Командування Центр "приземлило" ще один ворожий БПЛА на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські військові протягом дня знищили в небі чотири БпЛА росіян. Про це повідомляє Повітряне командування "Центр", передає УНН.
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«Сьогодні 24 серпня протягом дня, розрахунки зенітних ракетних військ, разом із розрахунками оперативного підпорядкування повітряного командування “Центр” Повітряних Сил знищили в українському небі чотири БпЛА ворога, імовірно Орлан-10, які намагались розвідати дислокацію наших військ», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Сумщині українські захисники «приземлили» -1, Черкащина-1, на Чернігівщині - 2 апарати рашистів.
Доповнення
Українські сили протиповітряної оборони (ППО) вдруге збили ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі в середу вдень.
24 серпня вдень Чернігівській області, як і на Вінниччині, під час чергової повітряної тривоги спрацювала ППО, збивши ворожий безпілотник.