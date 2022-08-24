У Чернігівській області вдруге збили ворожий безпілотник - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські сили протиповітряної оборони (ППО) вдруге збили ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі Чернігівської області в середу вдень. Про це повідомляє оперативне командування «Північ», передає УНН.
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«У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 17:00 години силами ППО був збитий другий безпілотник над Чернігівським районом. Подробиці згодом», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, Чернігівська область межує з республікою білорусь, також має кордон з рф на північному сході завдовжки близько 3 км.
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Сьогодні вдень Чернігівській області, як і на Вінниччині, під час чергової повітряної тривоги спрацювала ППО, збивши ворожий безпілотник.