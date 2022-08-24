У Чернігівській області спрацювала ППО

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"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі", - повідомили в ОК "Північ" у Facebook.

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У Вінницькій області спрацювала ППО.

ГУР попереджало про підвищену загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії на День Незалежності України.