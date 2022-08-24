У Чернігівській області спрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Чернігівській області, як і на Вінниччині, під час чергової повітряної тривоги спрацювала ППО, збивши ворожий безпілотник, повідомили в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони. Близько 15.30 нашими силами та засобами ППО збито ворожий безпілотний літальний апарат у Чернігівському районі", - повідомили в ОК "Північ" у Facebook.
Доповнення
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