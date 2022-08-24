В Черниговской области сработала ПВО

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"В Черниговской области работала система противовоздушной обороны. Около 15.30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе", - сообщили в ОК "Север" в Facebook.

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В Винницкой области сработала ПВО.

ГУР предупреждало о повышенной угрозе ракетных ударов и провокаций со стороны рф в День Независимости Украины.