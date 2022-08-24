В Черниговской области сработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Черниговской области, как и в Винницкой области, во время очередной воздушной тревоги сработала ПВО, сбив вражеский беспилотник, сообщили в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
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"В Черниговской области работала система противовоздушной обороны. Около 15.30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе", - сообщили в ОК "Север" в Facebook.
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В Винницкой области сработала ПВО.
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