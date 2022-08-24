В Черниговской области во второй раз сбили вражеский беспилотник - ОК "Север"

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«В Черниговской области работала система противовоздушной обороны. Около 17:00 силами ПВО был сбит второй беспилотник над Черниговским районом. Подробности впоследствии», – говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Черниговская область граничит с республикой беларусь, также имеет границу с рф на северо-востоке протяженностью около 3 км.

Дополнение

Сегодня днем ​​Черниговской области, как и в Винницкой области, во время очередной воздушной тревоги сработала ПВО, сбив вражеский беспилотник.