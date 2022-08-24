Командование Центр "приземлило" еще один вражеский БПЛА в Черкасской области

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«Сегодня 24 августа в течение дня, расчеты зенитных ракетных войск, вместе с расчетами оперативного воздушного командования “Центр” Воздушных Сил уничтожили в украинском небе четыре БПЛА врага, предположительно Орлан-10, которые пытались разведать дислокацию наших войск», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Сумской области украинские защитники «приземлили»-1, Черкасская область-1, в Черниговской области - 2 аппарата рашистов.

Дополнение

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) во второй раз сбили вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе в среду днем.

24 августа днем ​​Черниговской области, как и в Винницкой области, во время очередной воздушной тревоги сработало ПВО, сбив вражеский беспилотник.