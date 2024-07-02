Командувач Повітряних сил підтвердив удар по складу боєприпасів в окупованому Криму
Київ • УНН
Українські пілоти успішно завдали удару по складу боєприпасів в окупованому Криму 1 липня 2024 року, повідомили у ПС ЗСУ.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив удар по складу боєприпасів в тимчасово окупованому Криму 1 липня, пише УНН.
Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Дякую, хлопці, за чудову роботу! Разом – до перемоги!
Бавовна в окупованому Криму: ймовірно, є влучання у військову частину01.07.24, 19:41 • 17964 перегляди