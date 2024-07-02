Командующий Воздушных сил подтвердил удар по складу боеприпасов в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Украинские пилоты успешно нанесли удар по складу боеприпасов в оккупированном Крыму 1 июля 2024 года, сообщили в ВС ВСУ.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму 1 июля, пишет УНН.
В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму. Спасибо, ребята, за отличную работу! Вместе - к победе!
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