Бавовна в окупованому Криму: ймовірно, є влучання у військову частину
Київ • УНН
Військова частина в районі Карані в окупованому Криму, ймовірно, зазнала удару під час авіанальоту. Окупанти заявляють, що знищили чотири повітряні цілі.
В окупованому Криму під час повітряної тривоги і "бавовни", ймовріно, було влучання у військову частину у районі Карані. Про це повідомляє Кримський вітер, передає УНН.
"... повідомляють, що прилетіло до в/ч у районі Карані (Флотське). Вони мають позицію на Караньських висотах", - зазначає Кримський вітер.
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Як повідомив окупаційний губернатор Севастополя михайло развожаєв, над морем у Севастополі та в районі Балаклави російські сили ППО нібито знищили 4 повітряні цілі.
Уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі, повідомив развожаєв.
"Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури зараз уточнюється", - додав окупаційний губернатор.
В окупованому Криму бавовна: ймовірно, є "приліт" у Балаклаві01.07.24, 19:10 • 25902 перегляди