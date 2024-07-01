В окупованому Криму бавовна: ймовірно, є "приліт" у Балаклаві
Київ • УНН
У Севастополі, в окупованому Криму, пролунали потужні вибухи, а в небі з'явилися видимі сліди від ракет протиповітряної оборони. Кримський вітер повідомляє, що ймовірно є "приліт" у Балаклаві.
В окупованому Криму бавовна - в Севастополі лунають потужні вибухи, передає УНН із посиланням на Кримський вітер.
"Дуже сильні вибухи у Севастополі... У небі помітні інверсійні сліди ракет ППО", - йдеться у повідомленні.
За даними Кримського вітру, також росППО стріляє з району Сапун-гори.
Додамо
Окупаційний губернатор Севастополя михайло развожаєв заявив, що в Севастополі працює ППО.
За даними проросійського "ЧП Севастополь" - гучно було й на Фіоленті.
Згодом телеграм-канал повідомив про нібито знищення 5-6 ракет над окупованим півостровом.
Проте Кримський вітер із посиланням на підписників зазначає, що ймовірно є "приліт" у Балаклаві.