В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе раздаются мощные взрывы, передает УНН со ссылкой на Крымский ветер.

"Очень сильные взрывы в Севастополе... В небе заметны инверсионные следы ракет ПВО", - говорится в сообщении.

По данным Крымского ветра, также росПВО стреляет из района Сапун-горы.

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Оккупационный губернатор Севастополя михаил развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО.

По данным пророссийского "ЧП Севастополь" - громко было и на Фиоленте.

Впоследствии телеграм-канал сообщил о якобы уничтожении 5-6 ракет над оккупированным полуостровом.

Однако Крымский ветер со ссылкой на подписчиков отмечает, что вероятно есть "прилет" в Балаклаве.