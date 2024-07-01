В Севастополе, в оккупированном Крыму, раздались мощные взрывы, а в небе появились видимые следы от ракет противовоздушной обороны. Крымский ветер сообщает, что вероятно есть "прилет" в Балаклаве.
В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе раздаются мощные взрывы, передает УНН со ссылкой на Крымский ветер.
"Очень сильные взрывы в Севастополе... В небе заметны инверсионные следы ракет ПВО", - говорится в сообщении.
По данным Крымского ветра, также росПВО стреляет из района Сапун-горы.
Добавим
Оккупационный губернатор Севастополя михаил развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО.
По данным пророссийского "ЧП Севастополь" - громко было и на Фиоленте.
Впоследствии телеграм-канал сообщил о якобы уничтожении 5-6 ракет над оккупированным полуостровом.
Однако Крымский ветер со ссылкой на подписчиков отмечает, что вероятно есть "прилет" в Балаклаве.