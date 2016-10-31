Командирам елітних частин ЗСУ збираються дозволити самостійно відбирати військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони створюють механізм надання права командирам частин Високомобільних десантних військ і Сил спеціальних операцій Збройних сил України безпосередньо заключати контракт з кандидатами на службу в конкретних підрозділах. Про це повідомив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Крім того, ми створюємо механізм надання права командирам частин ВДВ і ССО безпосередньо заключати контракти з відібраними ними кандидатами на військову службу в конкретних підрозділах", - зазначив В.Муженко.
Нагадаємо, за період 2014-2016 років контракт на службу в українській армії укладено з 85 тисячами військовослужбовців.