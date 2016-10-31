Командирам элитных частей ВСУ собираются позволить самостоятельно отбирать военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Министерстве обороны создают механизм предоставления права командирам частей высокомобильных десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины непосредственно заключать контракт с кандидатами на службу в конкретных подразделениях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Кроме того, мы создаем механизм предоставления права командирам частей ВДВ и ССО непосредственно заключать контракты с отобранными ими кандидатами на военную службу в конкретных подразделениях", - отметил В.Муженко.
Напомним, за период 2014-2016 годов контракт на службу в украинской армии заключен с 85 тысячами военнослужащих .