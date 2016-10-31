Командирам элитных частей ВСУ собираются позволить самостоятельно отбирать военных

"Кроме того, мы создаем механизм предоставления права командирам частей ВДВ и ССО непосредственно заключать контракты с отобранными ими кандидатами на военную службу в конкретных подразделениях", - отметил В.Муженко.

Напомним, за период 2014-2016 годов контракт на службу в украинской армии заключен с 85 тысячами военнослужащих .