Колумбія дозволить приватний імпорт протиковідної вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Колумбія дозволить приватний імпорт вакцини від COVID-19, але щеплення повинні бути безкоштовними. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Про те, що Колумбія дозволить приватний імпорт вакцин проти COVID-19, заявило в понеділок міністерство охорони здоров’я країни.
Повідомляється, що країна планує провести імунізацію близько 70% з 35 мільйонів осіб цього року у межах безкоштовної національної програми і з лютого ввела близько 2,4 мільйона доз.
“Ті, хто вводить вакцини, придбані в приватному порядку, повинні відповідати державним стандартам і не можуть користуватися послугами, необхідними для національної програми, йдеться в проекті указу, представленому журналістам в міністерстві охорони здоров’я”, — наголошується в повідомленні.
Так, процес імунізації вакцинами, придбаними у приватному порядку, повинен відбуватися з нульовими витратами для бенефіціарів заявки.
Країни, включаючи Пакистан і Індію, дозволяють приватну закупівлю вакцини проти COVID-19.
Доповнення
Уряд Колумбії попередив про збільшення кількості випадків захворювання після великодніх свят і ввів обмеження, на тлі заповнювання відділень інтенсивної терапії. Наразі від коронавірусу померло понад 64 тис. колумбійців.
Так, Колумбія продовжила карантин і комендантську годину до 19 квітня.