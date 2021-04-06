Колумбия позволит частный импорт противоковидной вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Колумбия позволит частный импорт вакцины от COVID-19, но прививки должны быть бесплатными. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
О том, что Колумбия позволит частный импорт вакцин против COVID-19, заявило в понедельник министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что страна планирует провести иммунизацию около 70% 35 млн человек в этом году в рамках бесплатной национальной программы и с февраля ввела около 2,4 миллиона доз.
"Те, кто вводит вакцины, приобретенные в частном порядке, должны соответствовать государственным стандартам и не могут пользоваться услугами, необходимыми для национальной программы, говорится в проекте указа, представленном журналистам в министерстве здравоохранения", - отмечается в сообщении.
Так, процесс иммунизации вакцинами, приобретенными в частном порядке, должен происходить с нулевыми затратами для бенефициаров заявки.
Страны, включая Пакистан и Индию, позволяют частную закупку вакцины против COVID-19.
Дополнение
Правительство Колумбии предупредило об увеличении количества случаев заболевания после пасхальных праздников и ввело ограничения на фоне заполнения отделений интенсивной терапии. На данный момент от коронавируса умерло более 64 тыс. колумбийцев.
Так, Колумбия продлила карантин и комендантский час до 19 апреля.