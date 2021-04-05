Колумбия продолжает карантин: будет действовать комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Колумбия продолжает карантин и комендантский час до 19 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительство Колумбии решило продлить карантин из-за периода пасхальных праздников у христиан западного обряда. Комендантский час введут с понедельника, 5 апреля, он будет действовать до 19 апреля.
Комендантский час в городах, где заболеваемость выше начнется с 22:00 и будет действовать до 5:00. Города, где процент заболеваемости ниже перейдут на комендантский час с полуночи до 5:00.
Те, кто ездил в отпуск в районы с высоким уровнем заболеваемости, должны самостоятельно изолироваться крайней мере семь дней после возвращения домой.
Дополнительно
Колумбия которая зафиксировала более 2,4 миллиона коронавирусных случаев, а почти 64 000 смертей, до сих пор вводила почти 2,4 миллиона доз вакцин Covid-19.
Напомним
Португалия в воскресенье продолжила ограничения на поездки по суше и морю в Испанию, которые должны были закончиться в эти выходные, до 15 апреля. Греция заявила, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля.