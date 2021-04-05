Колумбія продовжує карантин: діятиме комендантська година

Деталі

Уряд Колумбії вирішив продовжити карантин через період пасхальних свят у християн західного обряду. Комендантську годину впровадять з понеділка, 5 квітня, вона діятиме до 19 квітня.

Комендантська година у містах, де захворюваність вища почнеться з 22:00 і діятиме до 5:00. Міста, де відсоток захворюваності нижчий перейдуть на комендантську годину з опівночі до 5:00.

Ті, хто їздив у відпустку до районів з високим рівнем захворюваності, повинні самостійно ізолюватися принаймні сім днів після повернення додому.

Додатково

Колумбія яка зафіксувала понад 2,4 мільйона коронавірусних випадків, а майже 64 тисячі смертей, досі вводила майже 2,4 мільйона доз вакцин Covid-19.

Нагадаємо

Португалія в неділю продовжила обмеження на поїздки по суші і морю в Іспанію, які повинні були закінчитися в ці вихідні, до 15 квітня. Греція заявила, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня.