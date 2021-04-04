Портуалія продовжила обмеження на кордоні з Іспанією до 15 квітня

Деталі

Обидві країни ввели обмеження 28 січня.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що обмеження діятимуть ще 11 днів, додавши, що ці заходи не перешкоджають в'їзду в країну для громадян або жителів Португалії.

Транспортні засоби, що перевозять товари, автомобілі швидкої допомоги та сезонні прикордонники також звільнені від сплати податків.

У заяві йдеться, що громадяни Великої Британії, Бразилії та Південної Африки, де вперше були виявлені більш заразні варіанти коронавірусу, або будь-якої країни з рівнем зараження понад 500 випадків на 100 000 осіб, повинні перебувати на карантині протягом 14 днів, якщо вони в'їхали через сухопутний кордон.

Португалія, в якій на сьогоднішній день зареєстровано 780 322 випадки COVID-19 і 16 879 смертей, поступово знімає деякі інші обмеження після тримісячного загальнонаціонального локдауну, який набув чинності на початку цього року.

Доповнення

Греція заявила в неділю, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових інфекцій COVID-19 продовжує зростати.