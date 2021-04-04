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Портуалія продовжила обмеження на кордоні з Іспанією до 15 квітня

Портуалія продовжила обмеження на кордоні з Іспанією до 15 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Португалія в неділю продовжила обмеження на поїздки по суші і морю в Іспанію, які повинні були закінчитися в ці вихідні, до 15 квітня, оскільки це працює для стримування поширення COVID-19. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі 

Обидві країни ввели обмеження 28 січня.

Міністерство внутрішніх справ Португалії заявило, що обмеження діятимуть ще 11 днів, додавши, що ці заходи не перешкоджають в'їзду в країну для громадян або жителів Португалії.

Транспортні засоби, що перевозять товари, автомобілі швидкої допомоги та сезонні прикордонники також звільнені від сплати податків.

У заяві йдеться, що громадяни Великої Британії, Бразилії та Південної Африки, де вперше були виявлені більш заразні варіанти коронавірусу, або будь-якої країни з рівнем зараження понад 500 випадків на 100 000 осіб, повинні перебувати на карантині протягом 14 днів, якщо вони в'їхали через сухопутний кордон.

Португалія, в якій на сьогоднішній день зареєстровано 780 322 випадки COVID-19 і 16 879 смертей, поступово знімає деякі інші обмеження після тримісячного загальнонаціонального локдауну, який набув чинності на початку цього року.

Доповнення 

Греція заявила в неділю, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових інфекцій COVID-19 продовжує зростати.

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