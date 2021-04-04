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Портуалия продлила ограничения на границе с Испанией до 15 апреля

Портуалия продлила ограничения на границе с Испанией до 15 апреля

Киев  •  УНН

 • 16030 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Португалия в воскресенье продлила ограничения на поездки по суше и морю в Испанию, которые должны были закончиться в эти выходные, до 15 апреля, поскольку это работает для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Обе страны ввели ограничения 28 января.

Министерство внутренних дел Португалии заявило, что ограничения будут действовать еще 11 дней, добавив, что эти меры не препятствуют въезду в страну для граждан или жителей Португалии.

Транспортные средства, перевозящие товары, автомобили скорой помощи и сезонные пограничники также освобождены от уплаты налогов.

В заявлении говорится, что граждане Великобритании, Бразилии и Южной Африки, где впервые были обнаружены более заразные варианты коронавируса, или любой страны с уровнем заражения свыше 500 случаев на 100 000 человек, должны находиться на карантине в течение 14 дней, если они въехали через сухопутную границу.

Португалия, в которой на сегодняшний день зарегистрировано 780 322 случая COVID-19 и 16 879 смертей, постепенно снимает некоторые другие ограничения после трехмесячного общенационального локдауна, который вступил в силу в начале этого года.

Дополнение

Греция заявила в воскресенье, что продлевает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти.

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