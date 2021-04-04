Греція продовжила обмеження на міжнародні рейси до 19 квітня

Деталі

Відповідно до обмежень, пасажири, які летять до Греції, повинні пройти ПЛР-тест за 72 години до прибуття та пройти випадкове тестування на COVID-19.

Всі іноземні мандрівники перебувають на карантині протягом семи днів. Ізраїльським мандрівникам, які були повністю щеплені принаймні за два тижні до подорожі, не доведеться проходити карантин після двосторонньої угоди про туризм між двома країнами.

Більшість рейсів із країн, що не входять доЄвропейського Союзу, заборонені, за винятком 10 країн, включаючи Велику Британію.

Школи, ресторани та магазини другорядної торгівлі в Греції закриті, але влада планує дозволити невеликим магазинам відкритися з обмеженнями з понеділка, а середні школи, як очікується, відновлять заняття пізніше цього місяця.

Доповнення

У Греції добовий приріст за 4 квітня коронавірусної інфекції - 3 229 нових випадків та 72 смерті. З моменту початку пандемії зареєстрували 273 459 випадків і 8 302 смерті від COVID-19.