Греция продлила ограничения на международные рейсы до 19 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Греция заявила в воскресенье, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно ограничениям, пассажиры, летящие в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на COVID-19.
Все иностранные путешественники находятся на карантине в течение семи дней. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, не придется проходить карантин после двустороннего соглашения о туризме между двумя странами.
Большинство рейсов из стран, не входящих в состав Европейской Союза, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.
Школы, рестораны и магазины второстепенной торговли в Греции закрыты, но власти планируют разрешить небольшим магазинам открыться с ограничениями с понедельника, а средние школы, как ожидается, возобновят занятия позже в этом месяце.
Дополнение
В Греции суточный прирост за 4 апреля коронавирусной инфекции - 3 229 новых случаев и 72 смерти. С момента начала пандемии зарегистрировали 273 459 случаев и 8 302 случаев смерти от COVID-19.