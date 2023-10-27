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Коломойському продовжили запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського. Він залишиться у СІЗО до 2 грудня, повідомляє УНН.

Коломойському продовжили запобіжний захід

Цитата

“Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного до 2 грудня 2023 року включно. Визначити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу заставку у розмірі 1 млн 450 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, - вказала суддя.

Доповнення

24 жовтня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Також суд зобов’язав провести Коломойському повне медичне обстеження.

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр. Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

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