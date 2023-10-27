Коломойскому продлили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского. Он останется в СИЗО до 2 декабря, сообщает УНН.
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“Продлить срок содержания под стражей подозреваемого до 2 декабря 2023 года включительно. Определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог в размере 1 млн 450 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц”, - указала судья.
Дополнение
24 октября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Коломойского. Также суд обязал провести Коломойскому полное медицинское обследование.
Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.