Коломойського із зали суду відвезли в СІЗО

Деталі

Згідно ухвалою суду Коломойський перебуватиме у СІЗО СБУ до 31 жовтня, якщо не буде внесено заставу у розмірі понад 509 млн грн. Із зали суду обвинувачуваний вийшов без наручників.

У разі внесення застави на нього буду покладені обов'язки, зокрема, необхідність здати внутрішній в закордонний паспорт громадянина України та з'являтися на вимогу слідчих.

Нагадаємо

Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Наразі досудове розслідування триває.