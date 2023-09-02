Коломойского из зала суда отвезли в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бизнесмена Игоря Коломойского, которого суд отправил под стражу с возможность внесения залога, из Шевченковского суда отвезли в СИЗО, но вышел он без наручников, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно постановлению суда Коломойский будет находиться в СИЗО СБУ до 31 октября, если не будет внесен залог в размере более 509 млн грн. Из зала суда обвиняемый вышел без наручников.
В случае внесения залога на него буду возложены обязанности, в частности, необходимость сдать внутренний в загранпаспорт гражданина Украины и являться по требованию следователей.
Напомним
Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.