Коломойского из зала суда отвезли в СИЗО

Детали

Согласно постановлению суда Коломойский будет находиться в СИЗО СБУ до 31 октября, если не будет внесен залог в размере более 509 млн грн. Из зала суда обвиняемый вышел без наручников.

В случае внесения залога на него буду возложены обязанности, в частности, необходимость сдать внутренний в загранпаспорт гражданина Украины и являться по требованию следователей.

Напомним

Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.