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Колишнього співробітника прокуратури судитимуть на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника прокуратури, якого підозрюють в одержанні хабара. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Колишнього співробітника прокуратури судитимуть на Одещині

Слідчі прокуратури Одещини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього першого заступника керівника Одеської місцевої прокуратури № 4 (Суворовський район). Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у вересні 2016 року слідчими прокуратури спільно з працівниками УСБУ в області задокументовано факт одержання прокурором неправомірної вигоди у вигляді знижки на оренду приміщень загальною площею понад 200 м кв. Чоловік мав сплачувати щомісяця удвічі менше коштів за користування приміщенням, ніж інші орендарі. За документами орендарем приміщень було зазначено його родича.

Як повідомляв УНН, черкаських митників викрили у систематичному хабарництві.

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