Колишнього співробітника прокуратури судитимуть на Одещині

Слідчі прокуратури Одещини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього першого заступника керівника Одеської місцевої прокуратури № 4 (Суворовський район). Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у вересні 2016 року слідчими прокуратури спільно з працівниками УСБУ в області задокументовано факт одержання прокурором неправомірної вигоди у вигляді знижки на оренду приміщень загальною площею понад 200 м кв. Чоловік мав сплачувати щомісяця удвічі менше коштів за користування приміщенням, ніж інші орендарі. За документами орендарем приміщень було зазначено його родича.

Як повідомляв УНН, черкаських митників викрили у систематичному хабарництві.