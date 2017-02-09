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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывшего сотрудника прокуратуры будут судить в Одесской области

Киев • УНН

 • 7143 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника прокуратуры, которого подозревают в получении взятки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Бывшего сотрудника прокуратуры будут судить в Одесской области

Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого заместителя руководителя Одесской местной прокуратуры № 4 (Суворовский район). Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в сентябре 2016 года следователями прокуратуры совместно с работниками УСБУ в области задокументирован факт получения прокурором неправомерной выгоды в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 кв. Мужчина должен платить ежемесячно вдвое меньше средств за пользование помещением, чем другие арендаторы. По документам арендатором помещений был отмечен его родственник.

Как сообщал УНН, черкасских таможенников уличили в систематическом взяточничестве.

Украинские Национальные Новости

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